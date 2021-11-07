Ковингтон предложил Порье подраться в полусреднем весе

Колби Ковингтон и Дастин Порье / Фото: Инстаграм

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) заявил о желании решить свой личный конфликт с Дастином Порье (28-6) в клетке.



Я не боюсь драться с парнями из моего веса. Он, очевидно, боится драться с бойцами из своего веса. Поэтому ему приходится гонять весь этот вес, чтобы почувствовать преимущество над соперниками.

Это еще один парень, бой с которым важен. Он слишком беспечно болтает в СМИ. Как эти парни могут не отвечать за свои слова? Если он не захочет драться, то потеряет доверие улицы. Он – это лишь белая луизианская деревенщина».