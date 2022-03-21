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Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора

Американец уверен, что ирландец захочет денежный бой
MMA
20:50
Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора
Колби Ковингтон / фото - UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) в интервью изданию Sportskeeda заявил, что бывший чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) в следующем поединке встретится с Нэйтом Диасом (20-13).

«Я не уверен, что Макгрегор действительно сразится за титул в легком весе. Я думаю, Конор будет драться с Нэйтом Диасом. Это самый большой денежный бой, который может устроить UFC. Это их трилогия, так ведь? Им нужно закрыть эту страницу. Поэтому я считаю, что этот поединок должен состояться. Это бой, в котором больше всего смысла для UFC.

А затем, если Макгрегор захочет драться за титул, то нет проблем. Он может сразиться за пояс. У него самое большое имя в UFC, он выигрывал титулы в двух весовых категориях. Конор устроил мегафайт с суперзвездой бокса Флойдом Мейвезером и собрал просто абсурдные цифры».

Конор Макгрегор вернулся к тренировкам.

Рене Тер Велде
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Колби Ковингтон Конор Макгрегор Нэйт Диас

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