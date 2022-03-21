Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора

Колби Ковингтон / фото - UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) в интервью изданию Sportskeeda заявил, что бывший чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) в следующем поединке встретится с Нэйтом Диасом (20-13).

А затем, если Макгрегор захочет драться за титул, то нет проблем. Он может сразиться за пояс. У него самое большое имя в UFC, он выигрывал титулы в двух весовых категориях. Конор устроил мегафайт с суперзвездой бокса Флойдом Мейвезером и собрал просто абсурдные цифры».