Ковингтон открыт для реванша с Масвидалем
Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора
Американец уверен, что ирландец захочет денежный бой
20:50
Колби Ковингтон / фото - UFC
Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) в интервью изданию Sportskeeda заявил, что бывший чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) в следующем поединке встретится с Нэйтом Диасом (20-13).
«Я не уверен, что Макгрегор действительно сразится за титул в легком весе. Я думаю, Конор будет драться с Нэйтом Диасом. Это самый большой денежный бой, который может устроить UFC. Это их трилогия, так ведь? Им нужно закрыть эту страницу. Поэтому я считаю, что этот поединок должен состояться. Это бой, в котором больше всего смысла для UFC.
А затем, если Макгрегор захочет драться за титул, то нет проблем. Он может сразиться за пояс. У него самое большое имя в UFC, он выигрывал титулы в двух весовых категориях. Конор устроил мегафайт с суперзвездой бокса Флойдом Мейвезером и собрал просто абсурдные цифры».
Конор Макгрегор вернулся к тренировкам.
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