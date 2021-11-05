Ковингтон рассказал, кто помешал ему победить Усмана в их первом бою

Реванш бойцы проведут уже на этих выходных

Колби Ковингтон / фото - Getty Images

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) поделился воспоминаниями о первом поединке с Камару Усманом (19-1), который состоялся на турнире UFC 245.

В интервью пресс-службе UFC Ковингтон заявил, что в том бою он проиграл из-за плохих советов его угловых.

«Если вы пересмотрите первый поединок, то обратите внимание на инструкции, которые я получал. Мои угловые говорили мне то, что я и так делаю каждый божий день. Они говорили: «Колби, дыши». Чувак, мы дышим каждый день – зачем ты говоришь мне дышать? Я хочу сказать, что каждый в этой комнате знает, как дышать. Однако не все знают, как драться, и, как давать бойцу правильные инструкции».

Ковингтон и Усман проведут реванш на турнире UFC 268, который состоится уже в эту субботу в Нью-Йорке. На кону поединка стоит титул чемпиона полусреднего дивизиона, который пока принадлежит Усману.

Результаты взвешивания бойцов перед UFC 268.

Следите за боем Усман – Ковингтон в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 7-го ноября, в 07:00.