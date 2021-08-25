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Ковингтон рассказал, с кем хочет подраться после реванша с Усманом

Скандальный американец уже наметил для себя следующего соперника
MMA
08:20
Ковингтон рассказал, с кем хочет подраться после реванша с Усманом
Колби Ковингтон / фото - bleacherreport.com

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-2) уже наметил для себя следующего соперника после реванша с действующим чемпионом Камару Усманом (19-1) на турнире UFC 268.

По словам Ковингтона, дальше он желает подраться с первым номером легкой весовой категории Дастином Порье (28-6), с которым у него в последнее время продолжается публичный конфликт.

Американца цитирует портал sportskeeda.com:

«Следующим должен состояться поединок против Дастина Порье. Он только притворяется милым парнем. Порье считает себя благотворителем, но все знают, что он использует благотворительность, чтобы уменьшить налоги.

Порье несет много дерьма в СМИ. Дастин говорит, что наша встреча не за горами, что он вздрючит меня и так далее. Окей! Ты много болтаешь перед СМИ, Дастин, так что выходи и постой за свои слова в октагоне UFC».

Колби Ковингтон высказался о гипотетическом поединке с бывшим одноклубником Дастином Порье.

Рене Тер Велде
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Теги

Колби Ковингтон Камару Усман Дастин Порье

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