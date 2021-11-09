Сехудо: «Я был разочарован Ковингтоном в реванше с Усманом»
Ковингтон считает, что бой против Масвидаля выведет его на поединок за титул
Полусредневес уже дважды пытался стать чемпионом UFC
13:06
Фото: UFC
Полусредневес Колби Ковингтон (16-3) считает, что бой против Хорхе Масвидаля (35-15) вывел бы его сразу на третий поединок за титул чемпиона UFC против Камару Усмана (20-1). Слова бойца приводит MMA News:
«Уверен, что победа над Масвидалем вернет меня к чемпионскому бою. Хорхе был главным претендентом, пока его не побили дважды.
Он считался суперзвездой, был непобедим на протяжении некоторого времени, к тому же ярко вырубил пару соперников.
Когда я его уничтожу, я должен получить очередной титульный шанс».
Ковингтон – бывший временный чемпион, однако два своих поединка за титул полноценного чемпиона он проиграл Усману.
Напомним, еще один желаемый соперник для Ковингтона – Дастин Порье.
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