Ковингтон считает, что бой против Масвидаля выведет его на поединок за титул

Полусредневес уже дважды пытался стать чемпионом UFC

Фото: UFC

Полусредневес Колби Ковингтон (16-3) считает, что бой против Хорхе Масвидаля (35-15) вывел бы его сразу на третий поединок за титул чемпиона UFC против Камару Усмана (20-1). Слова бойца приводит MMA News:

«Уверен, что победа над Масвидалем вернет меня к чемпионскому бою. Хорхе был главным претендентом, пока его не побили дважды. Он считался суперзвездой, был непобедим на протяжении некоторого времени, к тому же ярко вырубил пару соперников. Когда я его уничтожу, я должен получить очередной титульный шанс».

Ковингтон – бывший временный чемпион, однако два своих поединка за титул полноценного чемпиона он проиграл Усману.

Напомним, еще один желаемый соперник для Ковингтона – Дастин Порье.