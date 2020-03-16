Ковингтон считает, что Эдвардс должен быть дисквалифицирован и исключен из рейтинга после боя с Мухаммадом

Скандальный американец исключает вариант поединка с британским бойцом

Колби Ковингтон / фото - dazn.com

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон исключает вариант поединка с британцем Леоном Эдвардсом. По словам Ковингтона, Леон не проводил боев почти два года и последнее выступление не пошло ему в зачет, так как представитель Великобритании должен быть дисквалифицирован, после того как ткнул пальцем в глаз своему сопернику Белалу Мухаммаду.

Ковингтона цитирует портал sherdog.com:

«Леон все еще не дрался два года. Последний поединок признали не состоявшимся. Кстати я считаю, что он должен быть дисквалифицирован. Он действительно ткнул пальцем в глас парню в первом раунде и повторил это во втором. Рефери всегда предупреждает о подобной ситуации за кулисами перед боем. Я это знаю. Так что Леон был хорошо осведомлен, что можно делать, а что нет. Поэтому его следовало дисквалифицировать. Бой признали несостоявшимся, и Эдвардс получается без поединков почти два года. Теперь объясните мне, почему он еще находится в рейтинге?».

Ковингтон назвал условия, при которых он готов подраться с Эдвардсом.