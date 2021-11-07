Ковингтон: «Я просто не смог дожать Усмана»
Ковингтон требует организовать ему бой с Масвидалем
Колби даже хочет, чтобы Хорхе отказался от боя с Леоном Эдвардсом
15:32
Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) на пресс-конференции после UFC 268 заявил о намерении провести бой с Хорхе Масвидалем (35-15).
«Думаю о принципиальном бое между мной и моим бывшим соседом «Уличным Иудой» Масвидалем. Возможно, ему нужно сняться с боя против Леона Скотта (Леона Эдвардса, – ред.), чтобы мы провели бой в первом квартале следующего года. Давайте сделаем это, у нас принципиальное противостояние.
Масвидаль ранее сказал слишком много фигни в медиа, много чего наговорил обо мне. Посмотрите на произошедшее, когда он дрался с Усманом. Камару стер его в порошок. Если он подерется с Леоном Скоттом, то я умоляю Хантера Кэмпбелла не увольнять его после третьего поражения подряд. Сохрани Хорхе и дай мне закончить его карьеру».
Напомним, ранее Ковингтон проиграл решением судей в реванше Камару Усману.
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