Ковингтон требует организовать ему бой с Масвидалем

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) на пресс-конференции после UFC 268 заявил о намерении провести бой с Хорхе Масвидалем (35-15).



Масвидаль ранее сказал слишком много фигни в медиа, много чего наговорил обо мне. Посмотрите на произошедшее, когда он дрался с Усманом. Камару стер его в порошок. Если он подерется с Леоном Скоттом, то я умоляю Хантера Кэмпбелла не увольнять его после третьего поражения подряд. Сохрани Хорхе и дай мне закончить его карьеру».