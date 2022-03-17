Ковингтон: «У Адесаньи нулевая борьба. Я подниму его и воткну головой в пол»

Колби Ковингтон / фото - Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) в интервью Submission Radio заявил, что хочет провести поединок против чемпиона лиги в среднем дивизионе Исраэля Адесаньи (22-1).

Так что почему бы мне не побиться с Адесаньей? У него нулевая борьба. Я подниму его и воткну головой в пол. Понимаете, он кардиокикбоксер. Этих женских кружков кардиокикбоксинга полным полно в США. Я без проблем могу записаться в это и делать то же самое. Но вместо этого я выбрал жесткую, тяжелую американскую борьбу. Не думаю, что Адесанья сможет остановить мою американскую борьбу, и вообще он не такой боец».