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Ковингтон: «У Адесаньи нулевая борьба. Я подниму его и воткну головой в пол»
Американец хочет провести поединок против новозеландца
17 марта 15:00
Колби Ковингтон / фото - Getty Images
Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) в интервью Submission Radio заявил, что хочет провести поединок против чемпиона лиги в среднем дивизионе Исраэля Адесаньи (22-1).
«Я думаю, что мог бы подняться в средний вес и побиться с Адесаньей. Не знаю, будет ли он готов, но сейчас для него все равно нет оппонента. Потенциальные претенденты никому не интересны, и почему-то все хотят увидеть его бой с Усманом. Почему с Усманом? Усман – слабак. Все знают, что в MSG я забрал три последних раунда, это была легкая победа единогласным решением.
Так что почему бы мне не побиться с Адесаньей? У него нулевая борьба. Я подниму его и воткну головой в пол. Понимаете, он кардиокикбоксер. Этих женских кружков кардиокикбоксинга полным полно в США. Я без проблем могу записаться в это и делать то же самое. Но вместо этого я выбрал жесткую, тяжелую американскую борьбу. Не думаю, что Адесанья сможет остановить мою американскую борьбу, и вообще он не такой боец».
Колби Ковингтон одержал победу над Хорхе Масвидалем (35-16) единогласным решением судей.
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