Ковингтон: «Я говорил, что в бою Порье выдохнется и сдастся»

Колби Ковингтон / фото - UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон в интервью Submission Radio прокомментировал досрочное поражение Дастина Порье (28-7) в поединке с обладателем титула в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8) на турнире UFC 269.

Ребята, вы можете себе представить, что творилось в Вегасе прошлой ночью, когда Дастин проиграл? Боже, им наверняка пришлось заказывать целые фургоны салфеток, потому что гарантирую - Дастин наплакал реку.

Оливейре удалось одержать победу благодаря тому, что у Дастина менталитет слабака. Знаете, он всегда таким был. Порье не любит усердно трудиться, он живет на том, что побил Конора Макгрегора. Что примечательного в том, что ты победил Конора в наше время? Да, у него хорошее наследие, он многого добился в прошлом, но Конор заработал кучу денег, у него больше нет этого рвения. Победа над таким парнем совсем не означает, что ты можешь побить лучших в мире.

Я говорил, что в бою Порье выдохнется и сдастся. Именно это он сделал. Прямо как в бою с Хабибом он сдался и оставил свою голову открытой, чтобы его задушили. В общем, я не удивлен. Я говорил вам, что Оливейра будет выглядеть как борец первого дивизиона, повалит Дастина и побьет его. Я это предсказывал, и именно это произошло».