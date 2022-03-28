Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»

Колби Ковингтон / фото - Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что победит экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6), если их пути однажды пересекутся в октагоне.

Ковингтона цитирует портал middleeasy.com:

Конор – отличный боец, он сделал хорошее дело для себя, но если говорить о полусреднем дивизионе, то это не его весовая категория. Я имею в виду, что он не будет драться с бойцами, с которыми будет знать, что у него нулевые шансы на победу. Он даже не может пойти на такой подвиг. Если смотреть реально, я побью его 10 раз из 10».