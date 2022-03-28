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Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»

Американец уверен, что победит ирландца
MMA
09:30
Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»
Колби Ковингтон / фото - Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что победит экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6), если их пути однажды пересекутся в октагоне.

Ковингтона цитирует портал middleeasy.com:

«Я слышал, как он говорил о переходе в полусредний вес. Я думаю, что он пытается расхвалить себя, поднять хайп вокруг себя. Он не придет сюда и не будет драться с настоящими мужчинами в весе настоящий мужчин.

Конор – отличный боец, он сделал хорошее дело для себя, но если говорить о полусреднем дивизионе, то это не его весовая категория. Я имею в виду, что он не будет драться с бойцами, с которыми будет знать, что у него нулевые шансы на победу. Он даже не может пойти на такой подвиг. Если смотреть реально, я побью его 10 раз из 10».

Колби Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Конора Макгрегора.

Рене Тер Велде
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