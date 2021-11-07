Ковингтон: «Я просто не смог дожать Усмана»

Фото: mmafighting.com

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон (16-3) в интервью после боя прокомментировал свое поражение в реванше с чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом (20-1).

Хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Спасибо спасателям и военным, а также всем людям, которые обеспечивают нашу свободу и безопасность в Америке. Так что храни вас Господь!

Любите вы или ненавидите меня, это только начало. Вы еще не видели лучшую версию Колби Ковингтона. Я вернусь в зал уже в понедельник. Спасибо болельщикам, что пришли сегодня. Я всегда хотел возглавить шоу на Madison Square Garden. Я люблю вас всех, даже если вы меня ненавидите! Это еще не конец! Дальше будет только лучшее!».