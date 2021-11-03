Усман: «Ковингтон готов говорить что угодно, только чтобы привлечь к себе внимание и оставаться актуальным»
Ковингтон: «Я собираюсь уложить спать Усмана прямо в Madison Square Garden»
Американский полусредневес – о грядущем титульном бое на турнире UFC 268
09:41
Колби Ковингтон / Фото - bleacherreportТоповый американский полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) прилетел в Нью-Йорк (США), где 6 ноября проведет реванш с чемпионом организации в полусреднем дивизионе Камару Усманом (19-1).
Цитирует Ковингтона UFC Embedded.
«Мы только что приземлились в Нью-Йорке, и я здесь для того, чтобы забрать пояс. Мной движет месть. Усман не хотел быть здесь, и если бы ему не пригрозили лишением титула, он бы не вышел на этот бой. Говорят, что Нью-Йорк – это город, который никогда не спит. Я надеюсь, что в субботу они сделают исключение, потому что я собираюсь уложить спать Марти прямо в Madison Square Garden».
Напомним, что Усман и Ковингтон проведут реванш 6 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в главном событии турнира UFC 268. Файткард ивента.
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