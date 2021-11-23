Ковингтон: «Я хочу вырвать сердце Масвидаля и поджарить его на гриле»
Ковингтон желает провести третий поединок с Усманом
Топовый американец намерен взять реванш у своего обидчика
15:33
Колби Ковингтон и Камару Усман / Фото - mmafighting.comЗвездный американский полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-3) готов в третий раз выйти в октагон с чемпионом дивизиона Камару Усманом (20-1).
Цитирует Ковингтона MiddleEasy.
«Я явно выиграл этот бой со счетом 3:2. Третий, четвертый и пятый раунды были моими. Можно было бы разглядеть мою победу и в первом раунде. Все было очень конкурентно».
«Мы дрались два раза, и люди видят, что произошло после десяти раундов – я выиграл в худшем случае шесть против четырех. Так что думаю, должен быть третий бой. Должна состояться трилогия».
«После двух поединков со мной, Усман понял насколько я серьезный соперник. Не знаю, захочет ли он еще раз разделить со мной октагон. Он всего может завершить карьеру и уйти, оставив пояс. Если Камару сделает это, то я все равно буду искать еще одного поединка с ним».
Напомним, Усман уже дважды побеждал Ковингтона. Первый бой он выиграл нокаутом, а второй решением судей.
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