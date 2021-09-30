Крус проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 269

Бывший чемпион UFC последний раз выходил в октагон в марте этого года





Крус и Муньос / Фото - wlord.org

Экс-двукратный чемпион UFC в легчайшем дивизионе американец(23-3) и бразилец(9-5) проведут очный поединок 11 декабря в рамках турнира UFC 269.Вероятнее всего, ивент состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но пока место проведения турнира не подтверждено. Об этом сообщаетНапомним, что Доминик после досрочного поражения от, тогда еще чемпиона в двух весовых категориях, американцав мае 2020 года, вернулся в октагон в марте текущего. Оппонентом Круса стал соотечественник, которого Доминик победил раздельным решением судей.Что касается Муньоса, то 7 августа Педро встретился с бывшим чемпионом UFC в полулегком весе, соотечественником