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Крус проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 269
Бывший чемпион UFC последний раз выходил в октагон в марте этого года
30 сентября 16:14
Крус и Муньос / Фото - wlord.orgЭкс-двукратный чемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Доминик Крус (23-3) и бразилец Педро Муньос (9-5) проведут очный поединок 11 декабря в рамках турнира UFC 269.
Вероятнее всего, ивент состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но пока место проведения турнира не подтверждено. Об этом сообщает MmaFighting.
Напомним, что Доминик после досрочного поражения от, тогда еще чемпиона в двух весовых категориях, американца Генри Сехудо в мае 2020 года, вернулся в октагон в марте текущего. Оппонентом Круса стал соотечественник Кейси Кенни, которого Доминик победил раздельным решением судей.
Что касается Муньоса, то 7 августа Педро встретился с бывшим чемпионом UFC в полулегком весе, соотечественником Жозе Алдо и потерпел поражение единогласным решением судей.
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