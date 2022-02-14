Крыкля: «У меня не возникнет никаких проблем в поединке с Айгюном»
Крыкля проведет защиту титула ONE Championship против Айгюна 25 февраля
Данное противостояние переносилось четыре раза
14 февраля 11:58
Роман Крыкля / Фото - FacebookСтала известна новая дата поединка чемпиона ONE Championship в первом тяжелом дивизионе украинского кикбоксера Романа Крыкли (46-7) и голландско-турецкого бойца Мурата Айгюна (16-1).
Титульный поединок состоится 25 февраля. Об этом сообщает официальный сайт промоушена.
Данное противостояние переносилось четыре раза. Изначально бой должен был пройти в декабре 2020 года, однако был отменен из-за положительного теста на коронавирус у тренера украинца. Позже планировалось, что поединок состоится 29 октября 2021 года.
Еще одной датой боя было 14 января 2022 года, однако уже турок заразился COVID-19.
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