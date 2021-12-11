Кто же займет место Хабиба? Взгляд на бой, где Оливейра попробует финишировать Порье

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Превью

Оливейра vs Порье

12 декабря на турнире UFC 269 чемпион легкого веса, бразилец Чарльз Оливейра (31-8) сразится с бывшим обладателем временного пояса Дастином Порье (28-6).



ОЛИВЕЙРА

32-летний Оливейра пришел в смешанные единоборства с бразильского джиу-джитсу и очень быстро добился подписания контракт с UFC. В 21-летнем возрасте он начал выступать в промоушене №1 в мире и сразу бросилось в глаза отсутствие опыта. Из-за этого нынешний чемпион долго чередовал победы и поражения. К тому же он не мог определиться с весовой категорией, меняя полулегкий и легкий дивизионы.

Некая стабильность в карьеру Чарльза пришла в 2018-м году, когда, выйдя после поражения от Пола Фелдера, он придушил Клея Гуиду. Начиная с того момента победная серия бразильца насчитывает девять поединков. В 2020-м он выиграл поединки у Кевина Ли удушением, у Тони Фергюсоном решением и у Майкла Чендлера за вакантный пояс техническим нокаутом. Интересно, что у «Эль Кукуя» он также должен был выигрывать досрочно, но Тони благодаря низкому болевому порогу и силе воли выдержал рычаг локтя, после которого постучало бы 99% легковесов UFC.

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Бой с Порье станет для Оливейры первой защитой титула и самым серьезным испытанием, поскольку оппонент очень опытен и хорош в своем универсализме, поскольку совмещение бокса с грэпплинга для него не пустые звуки.

ПОРЬЕ

32-летний Порье начал свою карьеру в 2009м, а в UFC перебрался на полгода позже, чем Оливейра. При этом, карьера Дастина протекала более плавно и в ней было меньше поражений, но больше высококлассных соперников.

Выступая в полулегком весе Дастин побеждал того же Макса Холловэя и Диего Брандао. При этом, проиграл «Корейскому зомби», Кабу Свонсону, а самое обидное поражение в карьере ему нанес Конор Макгрегор. Тогда ирландец так сильно вывел американца из равновесия своим трештоком, что Порье наделал множество ошибок в начале боя и уступил техническим нокаутом. Сейчас «Бриллиантовый» стал намного более уравновешенным и больше не ведется на провокации.

Когда Порье перешел в легкий вес, то первой его осечкой стал Майкл Джонсон. С ним Дастин решил боксировать и был жестко избит и нокаутирован. Это фиаско привело к тому, что американец начал очень серьезно работать над своим боксом и теперь его технический арсенал в стойке один из самых опасных в современном MMA.

После поражения от Джонсона Порье выдал очень яркую победную серию, в рамках которой им были удосрочены Энтони Петтис, Джастин Гэтжи и Эдди Альварес. Все эти парни на тот момент были лучшими в легком весе. В апреле 2019-го Дастин сразился за временный чемпионский титул с Холловэем и снова победил гавайца, но на этот раз решением.

В сентябре того же года Порье повел главный бой жизни – против чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Дастин, как и остальные, ничего не смог противопоставить россиянину и ожидаемо проиграл удушающим приемом.

С момента последнего поражения Порье выиграл три боя. Сначала он расправился с Дэном Хукером, а затем дважды победил Макгрегора. Сначала нокаутировал ирландца, а затем Конор сломал ногу в бою и победу техническим нокаутом отдали американцу.

ПРОГНОЗ

Порье в предстоящем поединке будет уступать сопернику в антропометрии, что может выдать его тактику, ведь в стойке ему будет удобнее работать первым номером. Чарльз же отработает навстречу джебами, оверхендами и прямымы с дистанции.

В арсенале у Дастина есть очень хороший бокс и неплохое джиу-джитсу, которое помогло бы ему справится с большинством легковесов, кроме Оливейры. Чарльз является мастером БЖЖ очень высокого уровня и навыки Дастина для него ничтожны. При этом, бразилец себя сильно прокачал, научившись делать проходы в ноги и оказывать контроль сверху как в вольной борьбе. Большинство джитсеров в MMA не умеют этого делать.

Очень важным в предстоящем поединке станет тот фактор, что Чарльз также очень сильно усовершенствовал себя в стойке. Тайский бокс Оливейры на хорошем уровне и с его помощью чемпион не даст сопернику доминировать.

Мы считаем, что первый раунд пройдет в стойке, где бойцы попробуют прочувствовать друг друга. А начиная со второго, Чарльз начнет делать тейкдауны и будет иметь все больше преимущества за счет контроля в партере. Затем Оливейра проведет болевой или удушающий прием, который и поставит точку.

Прогноз: Победа Оливейры самбишеном в третьем раунде.

Онлайн трансляция поединка Чарльз Оливейра – Дастин Порье.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua