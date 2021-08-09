Кулачные бои подождут. Ванзант может продолжить карьеру в ММА или дебютировать в боксе
Кулачные бои у нее получаются хуже, чем обнаженные фото в Instagram. Ванзант может завершить карьеру
В карьере Пейдж пока ничего не ясно
14:00
Пейдж Ванзант / Фото: Bare Knuckle FC
Президент организации Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман допустил, что звезда лиги Пейдж Ванзант (0-2 в кулачных боях) может завершить бойцовскую карьеру.
«Мы встретимся с ней на следующей неделе. Я буду во Флориде, мы сядем с Пейдж и нашей менеджерской командой и все выясним. Что бы ни случилось, но будет отлично, если Пейдж захочет снова драться в BKFC, ведь у нас сложились отличные рабочие отношения. А если же она решит двигаться в другом направлении и если это не принесет нам финансовой выгоды, то всякое может произойти.
Ванзант – командный игрок. Я думаю, что мы найдем способ, чтобы все сработало, и еще увидим Пейдж в BKFC».
Напомним, Ванзант ранее проиграла судейским решением Рейчел Остович.
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