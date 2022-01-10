Легенда MMA: «В UFC Дэйна Уайт захочет свести Джейка Пола с тем, кто его убьет»

Маккарти уверен, что блогера мы не увидим в UFC

Джейк Пол / Фото: NBC News

Один из лучших рефери в истории MMA Джон Маккарти высказался о возможном переходе Джейка Пола (5-0, 4 КО) в MMA. Слова рефери приводит портал sportskeeda.com.



«Пол вспомнил Bellator и PFL, поскольку он не пойдет в UFC. Лично я считаю, что он не станет этого делать. Если он подпишется в UFC, то его бросят как барашка куче волков сразу же после того, как подпишут с ним контракт. Дэйна Уайт захочет свести Джейка с тем, кто его убьет. Он постарается его опозорить. Дэйна пойдет в раздевалку к сопернику Пола и скажет, что выпишет ему бонус в размере $500 тысяч, если ты опозоришь его».

Напомним, после слухов о переходе Пола в MMA Джейк начал отрабатывать удары ногами.