Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 27
Сейчас 1
Сегодня 28
Завтра 36
Развернуть Свернуть
Хоккей (13 событий из 25) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:11 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Флорида Пантерс 5:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:6 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвс 110:112 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс 102:86 Окончен
Теннис (12 событий из 67) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
04:25 Соон Воо Квон - Denis Shapovalov 2:3 Окончен
04:45 Янник Ханфманн - Рафаэль Надаль 0:3 Окончен
09:50 Маккензи Макдональд - Аслан Карацев 1:3 Окончен
11:35 Александер Зверев - Джон Мильман 3:0 Окончен
12:50 Гаэль Монфис - Александр Бублик 3:0 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Хармони Тан - Элина Свитолина 0:1 Окончен
02:00 Сара Соррибес Тормо - Марта Костюк 0:2 Окончен
02:00 Виктория Азаренко - Жил Белен Тейхманн 2:0 Окончен
03:35 Эшлей Барти - Лусиа Бронцетти 2:0 Окончен
04:50 Элисон Риске - Елена Остапенко 1:2 Окончен
08:00 Белинда Бенчич - Аманда Анисимова 0:2 Окончен
10:00 Мэдисон Бренгл - Наоми Осака 0:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Днепр 33:44 Перерыв
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис 1:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Днепр 33:44 Перерыв
19:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован
Теннис (10 событий из 70) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:05 Себастьян Баэс - Стефанос Циципас 1:3 Окончен
07:00 Григор Димитров - Бенуа Пер 1:3 Окончен
08:30 Энди Маррей - Таро Даниэль 0:3 Окончен
08:55 Ришар Гаске - Botic Van De Zandschulp 0:1 Окончен
10:00 Ник Киргиос - Даниил Медведев 1:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ализе Корне - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
04:05 Саманта Стосур - Анастасия Павлюченкова 0:2 Окончен
05:30 Магда Линетте - Дарья Касаткина 0:2 Окончен
13:25 Симона Халеп - Беатриз Хаддад Майа 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
19:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (17 событий из 73) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Андрей Рублёв - Марин Чилич -:- Запланирован
02:00 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц -:- Запланирован
04:00 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин -:- Запланирован
04:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov -:- Запланирован
07:00 Александер Зверев - Раду Албот -:- Запланирован
11:15 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
11:15 Адриан Маннарино - Аслан Карацев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина -:- Запланирован
02:00 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне -:- Запланирован
02:00 Ига Святек - Дарья Касаткина -:- Запланирован
02:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан -:- Запланирован
03:15 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт -:- Запланирован
03:15 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко -:- Запланирован
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари -:- Запланирован
10:00 Эшлей Барти - Камила Гиорги -:- Запланирован
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака -:- Запланирован

Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»

Би Джей Пенн высоко оценил навыки действующего чемпиона легкого веса
MMA
16:54
Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»
Бі Джей Пенн / фото - Getty Images

Легенда UFC Би Джей Пенн лестно высказался в адрес действующего чемпиона легкого веса промоушена Чарльза Оливейры (32-8), заявив, что бразилец смог бы прервать победную серию бывшего обладателя титула дивизиона – Хабиба Нурмагомедова.

«Я думаю, он просто невероятен. Точно один из лучших. Истинный финишер и потрясающе разносторонний боец. Если кому и по силам побить рекорд по защитам, то я бы поставил на Чарльза. Помню, как он засабмитил Кевина Ли. Тогда-то я и подумал, что «вот этот парень мог бы побить Хабиба». Когда же он задоминировал такого классного бойца, как Тони Фергюссон, я окончательно убедился, что да – этот парень просто нереально крут.

В чем его слабости? Если ты переводишь его вниз, то на тебя сразу сваливается куча проблем. В стойке он также может тебя вырубить наглухо. Я не гарантирую, что он бы непременно побил Хабиба. Я бы определенно не стал ставить против него».

Напомним, президент UFC Дэйна Уайт не включил Нурмагомедова в список лучших бойцов ММА в истории.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хабиб Нурмагомедов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Уайт: «Тот же Андерсон Силва сделал больше Хабиба»
Уайт: «Тот же Андерсон Силва сделал больше Хабиба»
MMA
10:41
Для Нурмагомедова места не нашлось? Дэйна Уайт назвал трех величайших бойцов в истории ММА
Для Нурмагомедова места не нашлось? Дэйна Уайт назвал трех величайших бойцов в истории ММА
MMA
19 января 14:41
В Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора
В Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора
MMA
11 января 15:59
Дэйна Уайт: «Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться»
Дэйна Уайт: «Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться»
MMA
01 января 15:16
Хабиб: «Махачев входит в тройку лучших бойцов UFC 2021 года»
Хабиб: «Махачев входит в тройку лучших бойцов UFC 2021 года»
MMA
01 января 13:00
Хабиб назвал главную причину успеха в жизни
Хабиб назвал главную причину успеха в жизни
MMA
31 декабря 2021г. 15:12

Новости: MMA

Хабиб подписал еще одного экс-бойца UFC
Хабиб подписал еще одного экс-бойца UFC
17:59
На турнире UFC в Лондоне подерутся Абдурахимов и Павлович
На турнире UFC в Лондоне подерутся Абдурахимов и Павлович
17:49
Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»
Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»
16:54
Очень сексуально. Боец UFC из Польши показала, что красивые девушки также умеют драться
Очень сексуально. Боец UFC из Польши показала, что красивые девушки также умеют драться
15:34
Гане после победы над Нганну хочет бой с Джоном Джонсом
Гане после победы над Нганну хочет бой с Джоном Джонсом
14:56
Адесанья назвал фаворита противостояния Нганну – Гане
Адесанья назвал фаворита противостояния Нганну – Гане
13:40
Волков заинтриговал относительно своего следующего поединка
Волков заинтриговал относительно своего следующего поединка
13:27
Поединок Харди – Спивак состоится на турнире UFC 272
Поединок Харди – Спивак состоится на турнире UFC 272
12:44
Масвидаль – Ковингтону: «Я сломаю твое лицо за все, что ты сказал»
Масвидаль – Ковингтону: «Я сломаю твое лицо за все, что ты сказал»
12:00
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
19:00
Ждем Лунина в основе. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Ждем Лунина в основе. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
20:00
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:30
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 января 21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50