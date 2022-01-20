Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»

Бі Джей Пенн / фото - Getty Images

Легенда UFC Би Джей Пенн лестно высказался в адрес действующего чемпиона легкого веса промоушена Чарльза Оливейры (32-8), заявив, что бразилец смог бы прервать победную серию бывшего обладателя титула дивизиона – Хабиба Нурмагомедова.

В чем его слабости? Если ты переводишь его вниз, то на тебя сразу сваливается куча проблем. В стойке он также может тебя вырубить наглухо. Я не гарантирую, что он бы непременно побил Хабиба. Я бы определенно не стал ставить против него».