Для Нурмагомедова места не нашлось? Дэйна Уайт назвал трех величайших бойцов в истории ММА
Легенда UFC: «Вот этот парень мог бы побить Хабиба Нурмагомедова»
Би Джей Пенн высоко оценил навыки действующего чемпиона легкого веса
16:54
Бі Джей Пенн / фото - Getty Images
Легенда UFC Би Джей Пенн лестно высказался в адрес действующего чемпиона легкого веса промоушена Чарльза Оливейры (32-8), заявив, что бразилец смог бы прервать победную серию бывшего обладателя титула дивизиона – Хабиба Нурмагомедова.
«Я думаю, он просто невероятен. Точно один из лучших. Истинный финишер и потрясающе разносторонний боец. Если кому и по силам побить рекорд по защитам, то я бы поставил на Чарльза. Помню, как он засабмитил Кевина Ли. Тогда-то я и подумал, что «вот этот парень мог бы побить Хабиба». Когда же он задоминировал такого классного бойца, как Тони Фергюссон, я окончательно убедился, что да – этот парень просто нереально крут.
В чем его слабости? Если ты переводишь его вниз, то на тебя сразу сваливается куча проблем. В стойке он также может тебя вырубить наглухо. Я не гарантирую, что он бы непременно побил Хабиба. Я бы определенно не стал ставить против него».
Напомним, президент UFC Дэйна Уайт не включил Нурмагомедова в список лучших бойцов ММА в истории.
Комментарии 0