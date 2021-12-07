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Легенда UFC возобновил карьеру и подписал контракт с Хабибом
Рашад Эванс будет выступать в Eagle FC
11:59
Рашад Эванс
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе 42-летний Рашад Эванс (19-8-1) возобновил бойцовскую карьеру, сообщает sports.yahoo.com.
28 января Эванс проведет бой на турнире российского промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
Отметим, что имя соперника и весовая категория, где состоится бой, еще не анонсированы.
Напомним, Эванс проиграл 7 из 9 последних боев. В последнем его нокаутировал Энтони Смитом в 2018 году.
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