В UFC отказались от проведения поединка Порье – Диас в начале этого года
Легендарная чемпионка мира по боксу Серрано намерен провести бой с Шевченко в UFC
Пуэрториканка готова написать историю ММА
16:41
Аманда Серрано / Фото - boxing247Чемпионка мира по боксу в полулегком дивизионе по версиям WBC и WBO Аманда Серрано (42-1-1, 30 KO, Бокс) в Twitter сообщила, что намерена заключить сделку с UFC ради поединка с обладательницей титула промоушена в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко (22-3, ММА).
«Я с радостью подпишу контракт на один бой в UFC, чтобы бросить вызов действующей чемпионке UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко, если UFC согласится на предложение Джейка Пола. Давайте творить историю!».
Отметим, что Аманда провела по правилам ММА три поединка, одержав две победы, и один бой сведя вничью.
Напомним, Серрано может выйти в ринг с абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тейлор (20-0, 6 KO).
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