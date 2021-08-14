Алдо просит поединок с Диллашоу
Легендарный Алдо не против попробовать себя в боксе. Однако у экс-чемпиона UFC есть главная цель
Бразилец может выйти в ринг с одним из действующих чемпионов мира
12:22
Жозе Алдо / Фото - talksportЭкс-чемпион UFC в полулегком дивизионе бразилец Жозе Алдо (30-7) заявил, что не намерен выходить в ринг ради денежного боксерского поединка с кем-то из видеоблогеров.
По словам Алдо, он желает вновь завоевать чемпионский пояс UFC. Цитирует легендарного бойца mmamania.com.
«Я сосредоточен на своей карьере в UFC и хочу стать снова чемпионом. Это то, что меня мотивирует, заставляет много работать и постоянно учится чему-то новому. Я люблю бокс, но не стал бы драться с каким-то видеоблогером. Я ничего не имею против тех бойцов, которые занимаются чем-то подобным, потому что финансовая сторона таких поединков очень привлекательна, но я не позволю себе драться с парнем, который никогда не занимался боевыми искусствами».
Однако бразилец не исключает вариант, что может провести бой по правилам бокса, но для этого, его оппонентом должен стать кто-то из действующих или бывших чемпионов мира.
«Идея заключается в том, чтобы сразится с другими бойцами, у которых есть имя и которые были или являются чемпионами. Но для этого я должен провести несколько боксерских поединков».
Напомним, в своем последнем поединке Алдо единогласным решением судей выиграл у Педро Муньоса (19-6) в ко-мэйнивенте турнира UFC 265.
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