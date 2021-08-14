Легендарный Алдо не против попробовать себя в боксе. Однако у экс-чемпиона UFC есть главная цель

Бразилец может выйти в ринг с одним из действующих чемпионов мира



Жозе Алдо / Фото - talksport Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе бразилец Жозе Алдо (30-7) заявил, что не намерен выходить в ринг ради денежного боксерского поединка с кем-то из видеоблогеров.



По словам Алдо, он желает вновь завоевать чемпионский пояс UFC. Цитирует легендарного бойца mmamania.com.



«Я сосредоточен на своей карьере в UFC и хочу стать снова чемпионом. Это то, что меня мотивирует, заставляет много работать и постоянно учится чему-то новому. Я люблю бокс, но не стал бы драться с каким-то видеоблогером. Я ничего не имею против тех бойцов, которые занимаются чем-то подобным, потому что финансовая сторона таких поединков очень привлекательна, но я не позволю себе драться с парнем, который никогда не занимался боевыми искусствами».



Однако бразилец не исключает вариант, что может провести бой по правилам бокса, но для этого, его оппонентом должен стать кто-то из действующих или бывших чемпионов мира.



«Идея заключается в том, чтобы сразится с другими бойцами, у которых есть имя и которые были или являются чемпионами. Но для этого я должен провести несколько боксерских поединков».



Напомним, в своем последнем поединке Педро Муньоса в ко-мэйнивенте турнира UFC 265.



Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе бразилец(30-7) заявил, что не намерен выходить в ринг ради денежного боксерского поединка с кем-то из видеоблогеров.По словам Алдо, он желает вновь завоевать чемпионский пояс UFC. Цитирует легендарного бойцаОднако бразилец не исключает вариант, что может провести бой по правилам бокса, но для этого, его оппонентом должен стать кто-то из действующих или бывших чемпионов мира.Напомним, в своем последнем поединке Алдо единогласным решением судей выиграл у (19-6) в ко-мэйнивенте турнира UFC 265.

Владимир Кириченко