Легендарный рефери: «Макгрегор все еще является бойцом топового уровня»

Джон Маккарти, Конор Макгрегор / Фото: usatoday.com

Легендарный рефери Джон Маккарти уверен, что Конор Макгрегор (22-6) еще не сказал последнего слова. Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.



Макгрегор сам отказался от стиля, который сделал его опасным, поскольку он уже заглядывал в будущее, где собирался с кем-то боксировать. Это завершилось для него не лучшим образом. Да, он проигрывал третий бой, но бой остановили из-за перелома ноги. Конор все еще является бойцом топового уровня».