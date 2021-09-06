Сен-Пьер уверен, что Макгрегор вернется на свой прежний уровень
Легендарный рефери: «Макгрегор все еще является бойцом топового уровня»
Маккарти верит в возвращение ирландца
22:02
Джон Маккарти, Конор Макгрегор / Фото: usatoday.com
Легендарный рефери Джон Маккарти уверен, что Конор Макгрегор (22-6) еще не сказал последнего слова. Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.
«Я думаю, что Конор допускает ошибки, но он продолжает оставаться отличным бойцом. Он допустил ошибку во втором поединке с Порье, когда решил драться как боксер.
Макгрегор сам отказался от стиля, который сделал его опасным, поскольку он уже заглядывал в будущее, где собирался с кем-то боксировать. Это завершилось для него не лучшим образом. Да, он проигрывал третий бой, но бой остановили из-за перелома ноги. Конор все еще является бойцом топового уровня».
Напомним, ранее Макгрегор рассказал сколько у него осталось поединков по контракту с UFC.