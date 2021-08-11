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Легендарный «Жакаре» завершил карьеру

Роналдо Соуза возвращается в БЖЖ

MMA
10:40
Легендарный «Жакаре» завершил карьеру
Роналдо Соуза / Фото: USA TODAY Sports

Бывший чемпион Strikeforce и один из сильнейших джитсеров в MMA Роналдо Соуза (26-10) объявил о завершении карьеры. Слова боксера приводит портал mmafighting.com.

«Я уже провел очень много поединков, я так часто дрался, и я не планирую возвращаться. Это правда. Конец. Я ухожу из MMA и возвращаюсь в тот спорт, где я сотворил историю, в тот спорт, который я безумно люблю.

Я снова начал проводить тренировки по джиу-джитсу, и, возможно, я даже буду выступать на турнирах. Я люблю вызовы, а в современном джиу-джитсу появилось множество новых вещей и теперь мне есть над чем работать».

Напомним, ранее к тренировкам вернулась чемпионка в двух дивизионах Аманда Нуньес.

Карен Агабекян
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Роналдо Жакаре Соуза

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