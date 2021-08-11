Легендарный «Жакаре» завершил карьеру

Роналдо Соуза / Фото: USA TODAY Sports

Бывший чемпион Strikeforce и один из сильнейших джитсеров в MMA Роналдо Соуза (26-10) объявил о завершении карьеры. Слова боксера приводит портал mmafighting.com.



Я снова начал проводить тренировки по джиу-джитсу, и, возможно, я даже буду выступать на турнирах. Я люблю вызовы, а в современном джиу-джитсу появилось множество новых вещей и теперь мне есть над чем работать».