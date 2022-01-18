Сехудо: «UFC и Уайт не хотят дать мне шанс войти в историю. Это монополия»
Сехудо готов к проведению боя с Петром Яном в России
Бывший чемпион UFC намерен заработать много денег
09:42
Генри Сехудо / Фото - mmamaniaЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах американец Генри Сехудо (16-2) заявил, что желает выйти на поединок против «временного» чемпиона легчайшего веса россиянина Петра Яна (15-2) и не против выступить на территории России.
Цитирует Сехудо mmajunkie.usatoday.com.
«Я хотел бы поехать в Россию и сразиться с Петром Яном, этой уродливой картошкой. В этот раз ему надерут задницу перед его соотечественниками. Да, он отличный парень, но я убью этого чувака. Петр Ян хладнокровный и неплохо действует с дистанции, но я слишком сильный для него соперник. Я слишком умен для этого парня».
«Я буквально задавлю его своей борьбой. Я не Алджамейн Стерлинг. Я намного техничней, намного лучше всех этих парней. Я совершенно на другом уровне. У меня есть преимущество, потом что я опытный боец. Мне просто нужен этот бой и эта сумка с деньгами».
Напомним, следующий поединок Ян проведет Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273.
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