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Сехудо готов к проведению боя с Петром Яном в России

Бывший чемпион UFC намерен заработать много денег
MMA
09:42
Сехудо готов к проведению боя с Петром Яном в России
Генри Сехудо / Фото - mmamania
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах американец Генри Сехудо (16-2) заявил, что желает выйти на поединок против «временного» чемпиона легчайшего веса россиянина Петра Яна (15-2) и не против выступить на территории России.

Цитирует Сехудо mmajunkie.usatoday.com.

«Я хотел бы поехать в Россию и сразиться с Петром Яном, этой уродливой картошкой. В этот раз ему надерут задницу перед его соотечественниками. Да, он отличный парень, но я убью этого чувака. Петр Ян хладнокровный и неплохо действует с дистанции, но я слишком сильный для него соперник. Я слишком умен для этого парня».


«Я буквально задавлю его своей борьбой. Я не Алджамейн Стерлинг. Я намного техничней, намного лучше всех этих парней. Я совершенно на другом уровне. У меня есть преимущество, потом что я опытный боец. Мне просто нужен этот бой и эта сумка с деньгами».


Напомним, следующий поединок Ян проведет Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273.


Владимир Кириченко
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