Мама разрешила Беринчику провести кулачный бой против Лобова
Лига кулачных боев Mahatch намерена организовать бой Лобова с создателем Top Dog
Поединок может состояться весной следующего года
15 декабря 10:57
Артем Лобов / Фото - fight.ruСо-основатель украинской лиги кулачных боев Mahatch Андрей Лимонтов в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития» сообщил, что его промоушен готов организовать поединок между создателем Top Dog Данилом «Регбистом» Алеевым и экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.
«Мы с Даней общались об этом поединке. Я думаю, может быть интересно. Как вы знаете, Артем, скажем так, завершил карьеру, но я считаю, что он еще вернется. Почему бы и нет? Бой может получиться хорошим, и Артем – довольно известная медийная личность. Как говорил Даня, он реальная легенда, и «Регбист» сейчас на слуху, поэтому можно будет сделать интересно. Если получится, то это будет где-то весной следующего года. Опять же, если Артем будет изъявлять желание вернуться в спорт».
«Бой может быть интересным. Да, мы с Даней общались о нем, когда я в прошлый раз прилетал к вам. Мы сидели и реально рассуждали, что был бы прикольный поединок».
Напомним, свой последний поединок Лобов провел как раз в лиге Mahatch. 24 июля ирландец единогласным решением судей проиграл бой серебряному призеру Лондона-2012 Денису Беринчику.
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