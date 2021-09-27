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Лима и Пейдж провели первую битву взглядов перед реваншем
Бразилец и британец подерутся 1 октября
27 сентября 19:47
Лима - Пейдж / Фото: Bellator
Экс-чемпион полусреднего веса Bellator Дуглас Лима
(32-9) провел первую битву взглядов перед реваншем с Майклом Пейджем (19-1).
Отметим, что поединок Лимы и Пейджа состоится 1 октября в Лондоне.
Напомним, первый бой Лимы и Пейджа прошел 11 мая 2019 года и тогда Дуглас нокаутировал Майкла во втором раунде.
Свой последний бой Лима провел 11 июня текущего года, проиграв решением украинцу Ярослав Амосову.