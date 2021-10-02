Нас ждет трилогия? Пейдж готов провести еще один поединок с Лимой
Лима – о реванше с Пейджем: «У меня не было сомнений, что выиграл первый и третий раунды»
Бывший чемпиона Bellator не согласен с судейским вердиктом
2 октября 14:31
Дуглас Лима и Майкл Пейдж / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-чемпион Bellator в полусреднем дивизионе бразилец Дуглас Лима (32-10) в Instagram поделился мнением относительно своего поражения в реванше с британцем Майклом Пейджем (20-1).
«Не слишком уверен в решении судей. У меня не было сомнений, что выиграл первый и третий раунды, но нужно пересмотреть бой! Все же спасибо Богу, что привел меня сюда! Произошел взрыв, здесь, в Лондоне и не могу дождаться, когда вернусь. Спасибо моей команде, семье и всем кто меня поддерживал. Дай Бог здоровья вам! Мы скоро увидимся».
Первый бой Лимы и Пейджа прошел 11 мая 2019 года и тогда Дуглас нокаутировал Майкла во втором раунде.
После победы над Лимой Пейдж заявил, что готов провести с бразильцем третий поединок.
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