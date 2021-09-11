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Лобов: «Макгрегор может нокаутировать многих в полусреднем весе»
Бывший боец UFC отметил мощь скандального ирландца
14:33
Артем Лобов / Фото - TwitterЭкс-боец UFC Артем Лобов на подкасте All About Ability With Kieran Burns высказался о нокаутирующей мощи его друга и партнера по тренировочному залу, скандального ирландца Конора Макгрегора (22-5).
«Я действительно думаю, что есть много парней в полусреднем весе, которых Конор мог бы нокаутировать. Потому что дело даже не только в чистой силе. В нокаутах Конора главное это тайминг и контроль дистанции. Он умеет ловить парней, как бы посреди их атаки. Когда они идут со своим ударом, то вся кинетическая энергия их собственного удара приходит с этим, и тогда Конор просто встречает их. Это делает удар настолько разрушительным и нокаутирующим. Вот почему, когда вы нокаутируете людей таким образом, это хорошо распространяется на все весовые категории».
Ранее Макгрегор сообщил, что ему осталось провести два поединка по контракту с UFC.
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