Лоулер – о поединке с Диасом в среднем весе: «Я готов к работе, вот и все, что имеет значение»
Лоулер: «Я уважаю Ника Диаса и надеюсь, что в его жизни все сложится»
Бывший чемпион UFC – о победе над ветераном ММА
27 сентября 14:59
Робби Лоулер и Ник Диас / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-чемпион UFC в полусреднем дивизионе Робби Лоулер (30-15) прокомментировал свою победу над своим соотечественником Ником Диасом (26-10).
Цитирует Лоулера BJ Penn.
«Я никогда не думал, что буду драться с ним снова. Потом, два месяца назад, когда мне предложили бой, я сразу согласился, этот бой меня взволновал. Не думаю, что все ожидали увидеть меня таким, каким я был сегодня. Думаю, они думали, что увидят парня, который дрался последние полтора-два года. Я работал над своими навыками. У меня было 10 недель, чтобы подготовиться к нему. Когда я узнал, что мы будем драться в среднем весе, то не прибавлял в весе. Не то чтобы я начал объедаться. Я сохранил примерно такой же вес. Я, вероятно, весил на ринге около 83 кг. Я знал, что нахожусь в форме. Я просто собирался увеличить темп. Ему нравится драться на ближней дистанции, и мне тоже. И мы устроили хорошее шоу для фанатов».
«Я чувствовал, что результат нокаута – это накопление ущерба Ником. Но я думаю, что я поймал его коротким крюком, а когда он упал, я ударил его апперкотом. Я думаю, он хотел, чтобы я последовал за ним, и я подумал, давай продолжим чертовски забавные вещи. Он воин. Это был тяжелый бой. Он стоял там прямо передо мной. Я бросаю сильные удары, а он их держал. Было много повреждений. Если вернуться и посмотреть бой, это была война, война из трех раундов. Просто это была не его ночь. Я просто поблагодарил его после боя. Я очень уважаю его и надеюсь, что в его жизни все сложится, и с ним произойдут хорошие вещи. Он чертовски хороший парень. В этом виде спорта и в спорте в целом вы хотите лучшего для своих соперников».
Напомним, на турнире UFC 266 Лоулер техническим нокаутом в 3-м раунде выиграл у Диаса.