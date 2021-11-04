«Лучшие бойцы еще никогда не дрались друг с другом». Усман бросил вызов Альваресу

Камару считает, что бой лучших бойцов pound-for-pound был бы захватывающим зрелищем

Камару Усман / Фото: UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) хочет сразиться в клетке с лучшим боксером современности Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).



Слова Усмана приводит DAZN:

Мы живем в эпоху, когда людям нужно зрелище. Так почему бы не сразиться лучшим бойцам рейтинга pound-for-pound в единоборствах в их топовой форме. Кто бы не хотел посмотреть на такое? Ведь этого никогда не происходило. Зачастую, бойцы такого калибра ждут, пока соперник состарится. Но даже в таком случае такие бои – редкость. Если нам получится это сделать, это будет лучший ивент в истории.

Напомним, что 7 ноября Усман проведет защиту титула в бою с Колби Ковингтоном (16-2). Онлайн трансляция поединка Камару Усман – Колби Ковингтон.

А также в этот день пройдет бой Альвареса за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса с Калебом Плантом (21-0, 12 KO). Онлайн трансляция Альварес – Плант.