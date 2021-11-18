Джон Джонс: «Нганну – самая большая звезда тяжелого веса, и к тому же у него есть титул. Вот чего я хочу»
Лучший кикбоксер планеты помогает Нганну готовиться к Гане
Следующий оппонент Фрэнсиса также очень хорош в кикбоксинге
15:50
Фрэнсис Нганну / Фото: ESPN
Чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну (16-3) к следующему поединку против Сирила Гане (10-0) помогает готовиться чемпион Glory Рико Верхувен (59-10 в кикбоксинге, 1-0 в боксе, 1-0 в ММА).
Фото Нганну и Верхувена из американского зала Xtreme Couture MMA опубликовал тренер Нганну Эрик Никсик.
Напомним, ранее Нганну проявил неуважение к Гане и своему бывшему тренеру.
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