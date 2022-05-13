Официально. Шолинян встретится с Вудом на турнире UFC Fight Night
Людвіг Шолінян в ефірі XSPORT! Український боєць UFC 13 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»
Підключайтеся до прямого ефіру о 13:00
11:22
Людвіг Шолінян / Фото - UFCУкраїнський боєць найлегшого дивізіону UFC (бантамвейт) Людвіг Шолінян (9-3-1) завітає до прямого ефіру XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!». Початок запланований 13 травня о 13.00.
Сподіваємося, що все скоро наш марафон до вікторії над рашистами завершиться, але, поки цього не сталося, обіцяємо вам хорошу компанія та класних співбесідників!
Нагадаємо, що раніше XSPORT поспілкувався з срібним призером Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Парвізом Насібовим.
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