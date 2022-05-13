Людвіг Шолінян в ефірі XSPORT! Український боєць UFC 13 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»

Підключайтеся до прямого ефіру о 13:00

Людвіг Шолінян / Фото - UFC

Український боєць найлегшого дивізіону UFC (бантамвейт)(9-3-1) завітає до прямого ефірув рамках програми «Разом до перемоги!». Початок запланований 13 травня о 13.00.Сподіваємося, що все скоро наш марафон до вікторії над рашистами завершиться, але, поки цього не сталося, обіцяємо вам хорошу компанія та класних співбесідників!Нагадаємо, що раніше XSPORT поспілкувався з срібним призером Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби