Льюис намерен подраться с Миочичем

Деррик Льюис / Фото: UFC

Американский тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-8) заявил, что намерен провести поединок против возрастного экс-чемпиона Стипе Миочича (20-4), сообщает mmamania.com.



Просто надо выйти и драться, получать удовольствие и не думать о том, что я должен кому-то что-то доказать. Это одна из причин того, почему я хочу подраться со Стипе. Мне кажется, что это очень интересный поединок как для нас, так и для всех фанатов.

Он в основном борец. И я тоже борец, так что у нас получится крутой, интересный поединок. Я дрался почти со всеми из топ-10, а он – новое лицо, новая кровь. Думаю, меня будут считать большим андердогом, и это поможет моим фанатам отбить деньги, потерянные на моей схватке с Гане».