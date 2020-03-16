Майк Тайсон заявил, что поединок Льюиса и Блейдса – «Бой года»
Льюис намерен провести реванш с Нганну
Американский тяжеловес готов дать возможность поквитаться своему визави
15 марта 09:22
Льюис и Нганну / Фото - ftw.usatoday.com
Топовый американский тяжеловес UFC Деррик Льюис (25-7) в эфире подкаста Джо Рогана заявил, что намерен провести реванш с Фрэнсисом Нганну (15-3), которого он победил единогласным решением судей в июле 2018 года на турнире UFC 226.
«Нам точно нужен реванш. Я должен снова с ним подраться. Я начал участвовать в дебатах в социальных сетях, потому что люди говорили, будто бой Гане – Розенструйк все равно не был хуже, чем наш поединок с Льюисом. Я такой: «Черт, ну окей. Вот дерьмо. Продолжительность моей карьеры зависит от того, что скажет мое тело: «Успокой свою задницу» или «Мы можем двигаться дальше». Также это зависит от денег. Если гонорары будут и дальше улучшаться, как это происходит сейчас, то мы продолжим, пока UFC не скажет: «Хорошо, ты нас бесишь».
Напомним, Льюис в своем последнем поединке нокаутировал во втором раунде Кертиса Блейдса.