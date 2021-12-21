У парня не хватает выносливости. Льюис отказывается драться по пять раундов
Льюис: «Нганну может поцеловать меня в зад, ведет себя как кретин 24 часа в сутки»
Американец проехался по чемпиону UFC
09:30
Деррик Льюис / фото - Getty Images
Топовый супертяжеловес UFC Деррик Льюис (26-8) поделился мыслями касательно грядущего титульного поединка между Фрэнсисом Нганну (16-3) и Сирилом Гане (10-0), который возглавит январский ивент UFC 270 в Анахайме (штат Калифорния, США).
«Мне реально все равно. Без разницы, кто победит. Как мне кажется, Сирил – отличный чувак. Приятный парень. Мне не удалось найти в нем ничего плохого. Он располагает к себе. Вне боев, он показался мне крутым чуваком.
Нганну же может поцеловать меня в зад. Он ведет себя как кретин 24 часа в сутки, так что фиг с ним».
Деррик Льюис отказывается драться по пять раундов.
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