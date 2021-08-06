Льюис оказался тяжелее Гане накануне их поединка

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания турнира UFC 265

Деррик Льюис / фото - Getty Images

В Хьюстоне (штат Техас, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC 265, в мэйн-ивенте которого фанатов ММА ожидает поединок за временный титул в тяжелом весе между экс-претендентом на пояс Дерриком Льюисом (25-8) и непобежденным французом Сирилом Ганом (9-0).

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Основной кард:

Деррик Льюис (264.5) - Сирил Ган (247)

Жозе Альдо (136) - Педро Муньос (135)

Майкл Кьеса (170.5) - Висенте Люке (170)

Анджела Хилл (115) - Тиша Торрес (115)

Кейси Кенни (136) - Сонг Ядонг (135.5)

Прелимы:

Рафаэль Физиев (155.5) - Бобби Грин (156)

Винс Моралес (136) - Драко Родригес (136)

Эд Херман (205.5) - Алонзо Менифилд (204.5)

Каролина Ковалькевич (115) - Джессика Пенн (116)

Ранние прелимы:

Манель Капе (129)* - Оде Осборн (125)

Андерсон Дос Сантос (135.5) - Майлс Джонс (136)

Мелисса Гатто (124) - Виктория Леонардо (125)

Джонни Муньос (135.5) - Джейми Симмонс (136)

* Капе превысил лимит наилегчайшего дивизиона на три фунта и будет оштрафован от суммы его гонорара.

Даниэль Кормье восхищен навыками французского тяжеловеса Сирила Гана.