Льюис оказался тяжелее Гане накануне их поединка
В Хьюстоне (штат Техас, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC 265, в мэйн-ивенте которого фанатов ММА ожидает поединок за временный титул в тяжелом весе между экс-претендентом на пояс Дерриком Льюисом (25-8) и непобежденным французом Сирилом Ганом (9-0).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Основной кард:
Деррик Льюис (264.5) - Сирил Ган (247)
Жозе Альдо (136) - Педро Муньос (135)
Майкл Кьеса (170.5) - Висенте Люке (170)
Анджела Хилл (115) - Тиша Торрес (115)
Кейси Кенни (136) - Сонг Ядонг (135.5)
Прелимы:
Рафаэль Физиев (155.5) - Бобби Грин (156)
Винс Моралес (136) - Драко Родригес (136)
Эд Херман (205.5) - Алонзо Менифилд (204.5)
Каролина Ковалькевич (115) - Джессика Пенн (116)
Ранние прелимы:
Манель Капе (129)* - Оде Осборн (125)
Андерсон Дос Сантос (135.5) - Майлс Джонс (136)
Мелисса Гатто (124) - Виктория Леонардо (125)
Джонни Муньос (135.5) - Джейми Симмонс (136)
* Капе превысил лимит наилегчайшего дивизиона на три фунта и будет оштрафован от суммы его гонорара.
Даниэль Кормье восхищен навыками французского тяжеловеса Сирила Гана.
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