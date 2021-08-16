Люке: «Я заслуживаю титульный бой»
Люке просит поставить себя на замену в бою Усмана и Ковингтона
Висенте не пугает короткое уведомление
07:28
Висенте Люке / Фото: MMA Fighting
Бразильский полусредневес UFC Висенте Люке (21-7-1) рассказал о желании стать опцией замены на поединок чемпиона Камару Усмана (20-1) против Колби Ковингтона (17-2). Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Думаю, что интересно будет подстраховать бой Колби и Усмана.
Даже если официально меня не назначат бойцом замены, то я все же планирую подготовиться, и надеюсь, что все же ничего не случится. Но если мне дадут такую возможность, то смогу выйти и спасти положение. Посмотрим».
Напомним, ранее Висенте в своем последнем поединке задушил Майкла Киесу.
Комментарии 0