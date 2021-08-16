Люке просит поставить себя на замену в бою Усмана и Ковингтона

Висенте Люке / Фото: MMA Fighting

Бразильский полусредневес UFC Висенте Люке (21-7-1) рассказал о желании стать опцией замены на поединок чемпиона Камару Усмана (20-1) против Колби Ковингтона (17-2). Слова бойца приводит портал mmanews.com.



Даже если официально меня не назначат бойцом замены, то я все же планирую подготовиться, и надеюсь, что все же ничего не случится. Но если мне дадут такую возможность, то смогу выйти и спасти положение. Посмотрим».