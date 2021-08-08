Люке: «У Майкла был шанс, и он завершил свой удушающий прием процентов на восемьдесят»

Висенте Люке / фото - mmajunkie.usatoday.com

Бразильский боец смешанных единоборств Висенте Люке (21-7-1) прокомментировал свою сегодняшнюю победу над американцем Майклом Кьесой (18-6), а также бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе нигерийцу Камару Усману (19-1).

Я хочу обратиться к Камару Усману. Он мой приятель, мой друг, но он хотел, чтобы кто-то из полусредневесов проявил себя. Думаю, сегодня я сделал это. Большинство своих поединков я закончил досрочно. К тому же я точно не из тех, кто показывает скучные бои, потому что во время выступлений оставляю свое сердце и всегда иду за победой. Даже если я проигрываю, моих оппонентов всегда ждет тяжелый бой. Так что думаю, когда Камару разберется с Колби, а я уверен, что он сделает это, настанет наше время. Я единственный из топов, с кем ты еще не дрался. Так давай сделаем это».