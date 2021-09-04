Люке: «Я хотел бы завоевать чемпионский титул, победив Камару Усмана»

Бразилец надеется, что нигериец сможет победить Ковингтона

Висенте Люке / фото - UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Висенте Люке (21-7-1) в очередной раз заявил, что намерен в скором времени побороться за чемпионский титул UFC в полусреднем весе. Висенте надеется, что действующий обладатель этим поясом нигериец Камару Усман (20-1) сможет сохранить свой титул в предстоящем бою с американцем Колби Ковингтоном (16-2) и после этого встретится с ним лицом к лицу.

Бразильца цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Я действительно считаю Усмана сильным бойцом и доминирующим чемпионом нашей весовой категории. Я хотел бы завоевать чемпионский титул, победив Камару, потому что считаю его лучшим полусредневесом на данный момент. Именно поэтому я хочу встретиться с ним лицом к лицу. Если он победит Ковингтона в реванше, это будет идеальный бой для меня».

Висенте Люке утверждает, что заслужил титульный поединок с Камару Усманом.