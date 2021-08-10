Люке: «У Майкла был шанс, и он завершил свой удушающий прием процентов на восемьдесят»
Люке: «Я заслуживаю титульный бой»
Висенте намерен продолжить свою победную серию в бою с Усманом
18:58
Висенте Люке / Фото: UFC
Топовый бразильский полусредневес UFC Висенте Люке утверждает, что заслужил титульный поединок с Камару Усманом
(20-1). Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Просто знаю, что я один из, если не самый яркий, полусредневес на текущий момент.
Я показываю всем на что способен. Я финиширую каждый бой. Мои поединки захватывают взгляды. Вот это причина того, почему я заслуживаю титульный бой».
Напомним, ранее чемпион полусреднего веса Камару Усман заявил о готовности подраться с Люке.
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