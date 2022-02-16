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Мачида проведет бой против брата Леона Эдвардса
Лиото и его соперник идут на серии поражений
14:48
43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида
(26-11) следующий бой проведет против 28-летнего младшего брата топового полусредневеса UFC Леона Эдвардса (19-3) Фабиана Эдвардса (9-2), сообщает mirror.co.uk.
Бой состоится 13 мая в Лондоне.
Эдвардс в двух последних поединках уступил Костелло ван Стинису и Остину Вандерфорду.Мачида в крайних боях проиграл раздельным решением судей Гегарду Мусаси и Филу Дэвису, а также единогласным Райану Бэйдеру.
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