Чимаев: «Я выйду и буду бить Цзинляна. Может, головой вырублю, как Холланда вырубили»
Магни вызвал на бой страшного Чимаева
Нил уверен, что больше никто не захочет драться с Хамзатом
09:09
Нил Магни / Фото: UFC
Американский боец MMA Нил Магни (25-8) вызвал на поединок доминирующего шведского полусредневеса Хамзата Чимаева (10-0). Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Прошел лишь день после боя, и мы видим сообщения о том, что никто не хочет драться с Хамзатом Чимаевым. Я сомневаюсь, что после того, как выйдут обновленные рейтинги, кто-то из топ-10 захочет встретиться с ним. Хамзат – чудовище и все бойцы будут делать все возможное ради избегания этого боя.
Но со мной, все по-другому. Я хотел драться с Чимаевым год назад и сейчас моя позиция не изменилась. Он вернулся и выглядел потрясающе в этом бою, но для меня, это только подливает масла в огонь. Такое выступление заставляет меня желать с ним бой еще больше».
Напомним, у самого Чимаева другие планы. Хамзат ранее вызвал на бой Нэйта Диаса и Хорхе Масвидаля.
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