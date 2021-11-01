Магни вызвал на бой страшного Чимаева

Нил Магни / Фото: UFC

Американский боец MMA Нил Магни (25-8) вызвал на поединок доминирующего шведского полусредневеса Хамзата Чимаева (10-0). Слова бойца приводит портал mmanews.com.



Но со мной, все по-другому. Я хотел драться с Чимаевым год назад и сейчас моя позиция не изменилась. Он вернулся и выглядел потрясающе в этом бою, но для меня, это только подливает масла в огонь. Такое выступление заставляет меня желать с ним бой еще больше».