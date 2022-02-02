Магомедшарипов пока не намерен возвращаться в клетку

Забит уже тренируется, но не для возвращения

Забит Магомедшарипов / ФОТО: UFC

Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов (18-1), по состоянию здоровья не дравшийся с ноября 2019 года, еще не знает сможет ли вернуться в бои. Об этом сообщил в социальных сетях журналист Игорь Лазорин.



«По Забиту. 28 февраля Забит не возвращается в UFC, не возвращается в бои. Как бы кому-то ни хотелось представить возвращение после его цитаты в посте «28 февраля кое-кого просто уничтожу», но это не так. Уничтожить Забит хочет тренера по борьбе. Забит на данный момент тренируется, достаточно активно. Но не до такой степени, чтобы это можно было назвать активной подготовкой. Забит тренируется в удовольствие, потому что любит это дело. Забит не принял решение о возвращении в UFC, об этом он пока не думал. Важно. Переговоры с UFC имеет смысл начинать тогда, когда сам Забит примет решение о своем будущем. Пока этого решения нет, говорить о UFC бессмысленно».

Напомним, ранее менеджер Магомедшарипова заявил, что Забит вскоре будет готов к возвращению в клетку.