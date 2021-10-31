Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон

«Ноториус» приступил к полноценным тренировкам

Фото: Marca

Бывший чемпион мира UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Instagram анонсировал свое возвращение в октагон:

«Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся, сучки». Вернулся с удвоенной энергией. Спасибо всем врачам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!»

В 2021 году Макгрегор провел два боя против Дастина Порье – оба раза проиграл. Во втором поединке ирландец сломал ногу.