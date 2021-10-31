Махачев: «Если Макгрегор будет претендентом на титул, то почему бы не подраться с ним»
Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон
«Ноториус» приступил к полноценным тренировкам
14:48
Фото: Marca
Бывший чемпион мира UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Instagram анонсировал свое возвращение в октагон:
«Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда.
Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся, сучки». Вернулся с удвоенной энергией.
Спасибо всем врачам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!»
В 2021 году Макгрегор провел два боя против Дастина Порье – оба раза проиграл. Во втором поединке ирландец сломал ногу.
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