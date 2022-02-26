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Макгрегор готов провести бой с Оливейрой в июле

Ирландец восстанавливается после травмы
MMA
19:50
Макгрегор готов провести бой с Оливейрой в июле
Конор Макгрегор / фото - bleacherreport.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) попросил действующего чемпиона организации в легком дивизионе Чарльзу Оливейру (32-8) дать ему еще несколько месяцев на восстановление после травмы.

Макгрегора цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«С каждым днем я чувствую себя все лучше. Все говорят мне успокоиться, но я чувствую, что уже готов вернуться. Я рад, что почти восстановился.

Возможно, если Оливейра будет мудрым, то подождет один или два месяца. Я думаю, что в июле буду уже в порядке. Я бы не сказал, что это слишком рано. Но я вернусь в июле, если начну спринтовать в апреле».

Джон Кавана рассказал, когда Конор Макгрегор вернется в октагон.

Рене Тер Велде
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