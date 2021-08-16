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Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях

Ирландец вышел на охоту за тремя рекордами промоушена
MMA
19:30
Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
Конор Макгрегор / Фото: sportskeeda.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) поставил перед собой амбициозную задачу – установить три новых рекорда промоушена. Эпатажный ирландец сообщил в своем Twitter, что хочет это сделать в титульном поединке в полусреднем весе:

Нокаутировать соперников в трех весовых категориях – захватывающе. Обожаю этот рекорд. Когда я буду драться за титул в полусреднем весе, я также вырублю моего оппонента. И это будет самый быстрый нокаут в сражении за пояс в UFC. Наибольшее число нокдаунов в титульном бою в UFC (5), а затем еще один нокаут в бою за титул UFC. Три боя, три нокаута, три новых рекорда. Уже не за горами!

Напомним, что в поединке с Дастином Порье (26-6) Макгрегор травмировал ногу, что, впрочем, не мешает ему тренироваться.

Олег Шумейко-младший
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Конор Макгрегор

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