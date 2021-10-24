Макгрегор: «Моя сила выросла более чем на 50 процентов»

Звездный ирландец рассказал о своем текущем состоянии

Конор Макгрегор / фото - marca.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter рассказал о плюсах того, что в последнее время он не мог много двигаться из-за перелома ноги, полученного в поединке с Дастином Порье (28-6).

«У всего есть свои плюсы и минусы. Я не мог двигаться последние три месяца, поэтому принес тяжелые веса и работал с ними – постоянно. Играйте теми картами, что вам выдали. Моя сила выросла более чем на 50 процентов».

Дастин Порье признался, что среди всех его соперников самым опасным ударником был звездный ирландец Конор Макгрегор.