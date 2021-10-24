Макгрегор ответил Фергюсону: «Мы с тобой однажды проведем бой»
Макгрегор: «Моя сила выросла более чем на 50 процентов»
Звездный ирландец рассказал о своем текущем состоянии
18:20
Конор Макгрегор / фото - marca.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter рассказал о плюсах того, что в последнее время он не мог много двигаться из-за перелома ноги, полученного в поединке с Дастином Порье (28-6).
«У всего есть свои плюсы и минусы. Я не мог двигаться последние три месяца, поэтому принес тяжелые веса и работал с ними – постоянно. Играйте теми картами, что вам выдали. Моя сила выросла более чем на 50 процентов».
Дастин Порье признался, что среди всех его соперников самым опасным ударником был звездный ирландец Конор Макгрегор.
Комментарии 0