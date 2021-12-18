Макгрегор может подраться за титул уже в первом поединке после возвращения

Ирландец занимает девятое место в рейтинге легкого веса

Фото: Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт не исключил возможность того, что Конор Макгрегор (22-6) в первом же поединке после своего возращения подерется за титул чемпиона UFC:

«Если мы посмотрим на рейтинг, Конор МакГрегор занимает в нем девятую строчку, и кто знает, какой расклад будет к тому времени, как он вернется. Честно говоря, сейчас я не могу ответить на вопрос, будет Конор сразу драться за титул, или нет – я этого просто не знаю. Но я могу сказать следующее – с самого начала Конор был парнем, который был готов драться с кем угодно и когда угодно, и он всегда доказывал это делом. Он никогда не жаловался».

11 июля 2021 года Макгрегор сломал ногу в третьем бою против Дастина Порье. Вернуться в октагон ирландец планирует в первой половине 2022 года.

Поясом UFC в легком весе владеет Чарльз Оливейра, который хотел бы подраться с Макгрегором.