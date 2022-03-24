Макгрегор может сесть в тюрьму за опасное вождение

Эпатажный ирландец был задержан полицией в западном Дублине

Конор Макгрегор / фото - marca.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) столкнулся с очередными проблемами с законом.

Согласно Irish Independent, эпатажный ирландец был задержан полицией за опасное вождение в западном Дублине. Скандальный боец на большой скорости ездил за рулем роскошного Bentley Continental GT, пока он не привлек внимание служителей правопорядка.

Полицейские доставили Макгрегора в ближайший участок, где ему были предъявлены обвинения, после чего боец был отпущен под залог. Судебное заседание состоится в следующем месяце. Как сообщает источник, в случае обвинения Конору грозит штраф в размере до 5 000 евро или тюремное заключение сроком на шесть месяцев, или то и другое вместе.

На данный момент Конор Макгрегор продолжает набирать форму после перелома ноги.